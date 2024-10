Mercato Milan, occhi rossoneri su Berardi e Frendrup: si punta al doppio colpo per rinforzare la rosa di Fonseca

Mercato Milan, occhi rossoneri su Berardi e Frendrup: si punta al doppio colpo per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca

Comincia ad accendersi il calciomercato Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, la società rossonera vorrebbe regalare un doppio colpo a Paulo Fonseca nel mercato di gennaio e i nomi sarebbero quelli di Berardi e Frendrup.

Il primo è rientrato da poco in campo in B con il Sassuolo dopo il grave infortunio subito lo scorso anno. L’esterno sarebbe pronto a ritornare in Serie A non appena rientra in condizione. Per quanto riguarda il centrocampista del Genoa servirebbero almeno 20 milioni.