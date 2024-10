Mercato Milan, l’Atalanta punta forte su Raspadori: i rossoneri osservano a distanza per gennaio

Mercato Milan, l’obiettivo Raspadori è sotto il mirino dell’Atalanta: nerazzurri che potrebbero provarci già per gennaio con il Napoli

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, a gennaio l’Atalanta proverà a prendere Raspadori: ad oggi priorità offensiva dopo il mancato arrivo gli ultimi giorni estivi di mercato.

Nerazzurri ad oggi in pole position rispetto ad esempio al calciomercato Milan, ma occhio alla Juve che vuole insidiare la Dea. Valutazioni in corso: i rossoneri non vorrebbero partecipare ad un’asta per l’ex Sassuolo.