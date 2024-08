Mercato Milan: non solo Koné, spunta l’ALTERNATIVA dal club di Serie A, tutti i DETTAGLI

Il mercato del Milan in entrata potrebbe non fermarsi a Fofana. Si punta Koné ma non solo, ecco l’alternativa al centrocampista

come riportato da Calciomercato.it si tratta di Warren Bondo. Moncada lo ammirò da vicino in occasione di Monza-Lazio, dello scorso maggio. Il nome del classe 2003 è sul taccuino rossonero che alle giuste condizioni può acquistarlo negli ultimi giorni di mercato. Bondo piaceva tanto anche a Paolo Maldini, prima del suo approdo in Brianza, ma la proposta di Adriano Galliani di inserirlo fin da subito in prima squadra, fu ritenuta migliore. Ora il suo nome torna prepotentemente di moda.