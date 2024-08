Mercato Milan, Ibrahimovic SILURA l’esubero! Messaggio CHIARISSIMO, deve lasciare Milanello

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic chiaro con Yacine Adli: deve lasciare Milanello. Sul francese forte pressing dell’Al Shabab

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, oltre alla possibile cessione di Ismael Bennacer, un altro calciatore che si appresta a lasciare il calciomercato Milan in questa sessione estiva è Yacine Adli. Il francese, pur essendo molto apprezzato all’interno dello spogliatoio e dalla società, è considerato un esubero.

La squadra in pole per assicurarselo è l’Al Shabab che avrebbe intensificato i contatti nelle ultimissime ore. Furlani, tra lui e Bennacer, conta di raccogliere almeno 50 milioni di euro. Il mercato dei rossoneri non è assolutamente finito.