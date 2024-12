Mercato Milan, l’ultima novità fa felice il popolo rossonero: innesti necessari per centrare quel traguardo. Cardinale dà il via libera

Mercato Milan, i rossoneri stanno seriamente pensando di operare nella sessione di gennaio per non mancare la qualificazione in Champions

Come riferito da Repubblica, il calciomercato Milan sta effettuando profonde riflessioni in vista della prossima sessione di gennaio alla voce acquisti.

Il Milan sta constatando come qualche integrazione nella rosa sarebbe opportuna, per non mancare l’obiettivo 4° posto, che non scalda affatto i tifosi ma che in caso di fallimento comprometterebbe l’ormai consueto scudetto del bilancio, totem della dirigenza angloamericana.