Mercato Milan, Tomori fattore CHIAVE per Abraham? Il Diavolo ha QUESTA speranza

Mercato Milan, Tomori potrebbe essere il fattore chiave del possibile arrivo di Abraham al Milan: i rossoneri hanno una speranza

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan continua a tenere molto calda la pista che porta a Tammy Abraham per l’attacco nel ruolo di vice Morata. I rossoneri sperano di fare leva nella forte amicizia con Tomori che sta convincendo l’inglese a temporeggiare sul ritorno in Premier.

Moncada e Furlani sperano che a fine agosto la Roma possa accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.