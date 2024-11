Mercato Milan, la Juventus punta un obiettivo difensivo rossonero: la situazione

Mercato Milan, la Juventus punta un obiettivo difensivo rossonero: questa la situazione in vista del calciomercato di gennaio

Come scrive Tuttosport, la Juventus segue diversi nomi in vista di gennaio per puntellare il reparto difensivo. Tra i profili seguiti dal club bianconero ce ne sono tre in particolare che sono favoriti. Uno di questi è un obiettivo difensivo anche del calciomercato Milan.

Si tratta di Kiwior, che potrebbero tornare in Serie A con la formula del prestito dalla Premier League e che i rossoneri seguono con attenzione. Alternativa, sia per Juve sia per il Diavolo è chi, come Ismajli dell’Empoli, il nostro campionato lo frequenta già e potrebbe partire a titolo definitivo.