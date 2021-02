Meitè non convince, il giocatore non è entrato nei meccanismi

Meitè continua a non convincere. L’ex Torino fino ad ora non ha impressionato né in mediana né sulla trequarti

Meitè continua a non convincere. Anche ieri, sebbene i compagni non lo abbiano aiutato in una serataccia negativa, il giocatore non si è reso protagonista di nessuna giocata positiva. Stefano Pioli lo ha inserito nel finale proprio per dare una svolta al gioco milanista, ma con scarsi risultati.

L’ex Torino fino ad ora non ha impressionato né in mediana né sulla trequarti, con gli stessi risultati da titolare e da subentrante. Con il rientro di Bennacer gli spazi per Meitè potrebbero essere sempre meno e il riscatto sempre più lontano.