Marotta: «La finale di Champions è servita all’Inter anche se non siamo riusciti a vincerla». Le parole dal Gran Galà del Calcio

Marotta è intervenuto a Sky Sport durante il Gran Galà del Calcio. Queste le parole sugli obiettivi dell’Inter.

STAGIONE – «Noi abbiamo un ruolino di marcia soddisfacente, stiamo partecipando a campionato e Champions nel migliore dei modi e così dovremo fare in tutti gli impegni che avremo perché siamo l’Inter».

CHAMPIONS – «Nel DNA dei grandi club c’è sempre l’ambizione di puntare traguardi importanti. Noi abbiamo risalito la china dopo un periodo di adattamento, puntavamo alla finale, anche se non siamo riusciti a vincerla. E’ stata una bellissima esperienza che ci è servita negli anni successivi. Non nascondo che dobbiamo vivere la Champions come un fenomeno che ci possa portare molto in alto, nel rispetto degli avversari e nella consapevolezza delle nostre forze».

LE PAROLE INTEGRALI SU INTERNEWS24