Marotta: «Milan e Inter vogliono costruire insieme lo stadio nel sito di San Siro»

Marotta esce allo scoperto: «Milan e Inter vogliono costruire insieme lo stadio nel sito di San Siro». Le dichiarazioni del presidente

Marotta, presidente dell’Inter, durante la presentazione del libro di Beppe Servegnini ha svelato il suo pensiero riguardo il nuovo stadio dei nerazzurri e del Milan.

LE DICHIARAZIONI – «Quello relativo allo stadio è un argomento serio e delicato. Prima parlavamo di appartenenza e a tal proposito credo che sia importante anche per questo avere uno stadio, una propria casa da vivere e in cui consumare la passione. Tutta la settimana, non solo un giorno a settimana, spaziando tra più attività. Il calcio è un fenomeno di aggregazione che viene solo dopo la religione. Le difficoltà nascono da una burocrazia, quella italiana, che ti portano a rallentare ogni tipo di iniziativa e far si che anche gli investitori scappino. Questo è successo in tantissime città, ero a Venezia con Zamparini nel ‘97, comprò un terreno ed è ancora lì dopo 30 anni. La burocrazia dovrebbe vedere lo stadio collocarsi all’interno del Ministero delle Infrastrutture. E’ un investimento minimo di un miliardo, che produce effetti positivi a livello nazionale che eliminerebbe tante sterpe inutili. Milan e Inter vogliono costruire insieme lo stadio e le ultime convergenze sono verso il sito di San Siro, ma con queste difficoltà burocratiche che si presentano lo stesso».

