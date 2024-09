Marotta DIFENDE Inzaghi: «Assenza Lautaro? Chi meglio di lui può VALUTARE chi va in campo?». Le dichiarazioni

Marotta a Sky Sport prima di Manchester City Inter ha parlato anche dall’assenza di Lautaro Martinez dalla formazione titolare dei nerazzurri verso il derby col Milan.

L’ASSENZA DI LAUTARO INCIDE SUL DERBY – «Le partite durano tanto e chi meglio dell’allenatore può valutare chi va in campo? Sono valutazioni tecnico-tattiche e dal punto di vista fisico. È stato impegnato anche in Nazionale. Abbiamo una rosa competitiva per le tante numerose partite che dobbiamo fare».

LE PAROLE INTEGRALI SU INTERNEWS24