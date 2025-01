Marocchino a Juventusnews24: «Sulla partita persa dalla Juve contro il Milan dico questo». Le sue dichiarazioni sulla Supercoppa

Continua il periodo altalenante di risultati della Juventus, eliminata dal Milan in semifinale di Supercoppa Italiana. Sulla partita ha parlato Domenico Marocchino in esclusiva per Juventusnews24.

«A volte serve portare a casa il risultato e basta, anche se per un tratto di gara giochi meglio. Poi qualcosa ti può girare storto. Nel primo tempo io ho visto una Juventus discreta, però ormai è un dato di fatto costante che ci siano alcune difficoltà per il resto della partita. Quando vai in vantaggio devi assicurarti un margine per portare a casa la vittoria».