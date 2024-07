Marino ELOGIA il Milan: «Le commissioni per Zirkzee erano IMMORALI. Morata? I rossoneri si sono rinforzati…». Le dichiarazioni

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato del calciomercato Milan a TMW.

PAROLE – «La vedo un’ottima scelta. Elogio il Milan per la politica moralmente corretta che ha messo in atto, non pagando le commissioni per Zirkzee. Erano veramente immorali e avrebbero fatto male al movimento, perché avrebbero costituito un precedente molto molto pericoloso. Sono molto positivo sull’arrivo di Morata al Milan: si è rinforzato sia come leadership sia come talento indiscusso quale è Morata. La società proseguirà poi su questa linea, Ibrahimovic sta facendo un lavoro oscuro importante. Credo che il Milan non potesse fare un inizio migliore di mercato».