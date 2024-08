Razzismo Maignan, Maresca TORNA sull’episodio: «Mi sono solo comportato come un fratello maggiore. Credo…». Le parole dell’arbitro

Intervistato dal Corriere della Sera, l’arbitro Fabio Maresca ha ricordato l’episodio di razzismo con protagonista Mike Maignan durante la sfida della passata stagione tra Udinese e Milan. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Mi sono solo comportato come un fratello maggiore. L’arbitro oggi non può fare solo l’arbitro. Deve capire tutto il contesto, ciò che avviene attorno al campo. La società è più complessa, come il calcio. La lotta al razzismo deve coinvolgere tutti. Inclusi. Serve personalità. E collaborazione. Come per gli episodi di campo, la gestione deve essere collettiva. Occorre l’aiuto di tutti. La regola però è sempre la stessa: sangue freddo e buon senso».