Marchetti ANNUNCIA sull’obiettivo di mercato del Milan: «La Juventus sta accelerando per lui, giocatore convinto»

Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così dell’obiettivo del calciomercato Milan. Queste le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato di Karim Adeyemi, obiettivo del calciomercato Milan.

ADEYEMI – «La richiesta è di 40 mln e non è quello che la Juve vorrebbe spendere. Però la trattativa comincia ad esserci. La Juve vorrebbe fare una base più bassa e con dei bonus che possono arrivare a quella cifra. Parlerei di 35 più bonus, tra più o meno raggiungibili facilmente. Il giocatore è abbastanza convinto del progetto Juve, avrebbe un quinquennale importante, quindi credo che si possa fare ma ci vorrà del tempo. Il fatto che si stia accelerando per Adeyemi forse esclude Koopmeiners. Davanti la Juve ha Chiesa, Vlahovic, Yildiz e Milik fuori, quindi in quel reparto qualcosa va fatto, anche perché Milik e Chiesa sono in uscita».