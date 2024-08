Manu Konè Milan: cosa cambia per la Roma dopo la permanenza di Dybala, la STRATEGIA dei giallorossi

Il Milan deve fare i conti con la concorrenza della Roma per Manu Konè. Cosa cambia per i giallorossi dopo la permanenza di Dybala

Paradosso permanenza. Il Milan deve fare i conti con la concorrenza della Roma per Manu Konè. Cosa cambia per i giallorossi dopo la permanenza di Dybala.

Come riportato da Gianluca di Marzio, intervenuto a Sky Sport durante Calciomercato l’Originale con il no dell’argentino i giallorossi devono rivedere bene i loro piani, l’obiettivo è fare 4 acquisti ma la società deve capire bene quanto sia il margine economico per completarli