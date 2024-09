Mandorlini parla del Milan: «STRANA situazione, a Fonseca NON BASTA un mese»

L’allenatore ed ex calciatore Andrea Mandorlini ha dato il suo parere riguardo all’attuale situazione del Milan

L’allenatore Andrea Mandorlini, intervistato da TMW, ha commentato l’inizio di stagione del Milan, definendo la situazione un po’ strana, non perfetta. Nonostante le buone prestazioni in pre-campionato, i rossoneri stanno faticando a trovare l’equilibrio giusto.

Mandorlini ha minimizzato l’episodio del cooling-break, sottolineando che a volte si tende a ingigantire certe situazioni. Ha poi espresso fiducia in Fonseca, affermando che l’allenatore ha bisogno di tempo per dare un’identità alla squadra e che ha già dimostrato le sue capacità in passato.

LE SUE PAROLE – «Una situazione un po’ strana, non perfetta. Il Milan fa ancora più fatica a trovare l’equilibrio di altri dopo un gran pre-campionato. Non credo ci siano cose particolari da segnalare, neanche il cooling-break, a volte si ingigantisce. A Fonseca non basta un mese o un mese e mezzo per dare identità, ci vuole tempo, ha già dimostrato di essere un buon allenatore».