Mancini non ha dubbi: «Donnarumma? Da anni è tra i portieri MIGLIORI al mondo, sul mio poco minutaggio rispondo così»

Il difensore della Roma e della Nazionale, Gianluca Mancini, ha parlato così elogiando l’ex Milan Gianluigi Donnarumma

Intervenuto ai canali ufficiali della UEFA, Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Europeo che sta vivendo con l’Italia, soffermandosi sulle ottime prestazioni di Gianluigi Donnarumma, elogiando l’ex portiere del Milan.

POCO SPAZIO FINORA – «Io non sono più giovane, ma Bastoni e Calafiori stanno giocando e lo stanno facendo molto bene. Poi ci sono io, Buongiorno e Federico Gatti che siamo lì per farci trovare pronti quando il mister ci darà una possibilità o quando dovremo entrare in partita o in qualsiasi modo. Siamo un gruppo coeso e compatto».

DONNARUMMA E LA DIFES A 3 – «Donnarumma? Gianluigi lo conosciamo tutti. Da tanti anni è uno dei portieri più forti al mondo, lo sta confermando e avere lui dietro ci dà una grande sicurezza in più, si vede in campo. Difesa a quattro, difesa a tre? Parliamo solo del modulo iniziale perché poi durante la partita i moduli vengono cambiati in base all’andamento della gara, in base ai calciatori che vai ad affrontare. In occasione dell’ultima siamo partiti con il 3-5-2. Le prime due con la difesa a quattro ma poi in campo facevamo la costruzione a tre. Il calcio di oggi va così, non c’è un modulo preciso ma sono gli adattamenti che i calciatori fanno in campo per cercare di portare la partita verso i proprio binari».