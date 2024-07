Manchester City Milan, Maldini verso il Monza ma a disposizione di Fonseca: tutti i giocatori in panchina

Manchester City Milan, Maldini verso il Monza ma a disposizione di Fonseca: tutti i giocatori a disposizione del tecnico portoghese

Sono ufficiali le formazioni di Manchester City Milan, amichevole di lusso per i rossoneri che andrà in scena tra pochi minuti. Osservando tra i giocatori a disposizione notiamo come siano già presenti gli americani Pulisic e Musah e anche Maldini, il cui trasferimento al Monza è ormai cosa fatta.

I calciatori a disposizione: Sportiello, Nava, Raveyre, Kalulu, Pulisic, Jovic, Jimenez, Maldini, Pobega, Thiaw, Liberali, Musah, Nasti, Cuenca, Bakoune, Adli.