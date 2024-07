Mamardashvili, l’obiettivo del Milan SVELA: «Giocherei lì solamente in un caso, vi spiego»

Mamardashvili, accostato anche al calciomercato Milan, ha parlato così sulle ipotesi per il suo futuro. Ecco cosa ha detto

Le parole di Mamardashvili, portiere georgiano del Valencia accostato anche al calciomercato Milan, sulle ipotesi per il suo futuro. Ecco cosa ha detto a Sky Sport DE sull’ipotesi di trasferirsi al Bayern Monaco:

PAROLE – «Ipotesi Bayern? Il Bayern ha ancora il miglior portiere del mondo.Al momento non è possibile trasferirsi lì. Ci andrei solo se giocassi. Se non gioco, allora no »