Malore Bove, Abraham prega per il suo ex compagno alla Roma: il messaggio dell’attaccante del Milan per il giovane della Fiorentina

Tra i tanti giocatori che hanno espresso la propria vicinanza a Bove dopo il malore improvviso accusato al minuto 17 di Fiorentina Inter c’è anche Abraham.

L’attaccante del Milan, via Instagram, ha pubblicato un messaggio per il giovane talento della formazione di Palladino: «Sto pregando per te fratello». Abraham e Bove hanno giocato insieme fino a pochi mesi fa alla Roma e quindi sono ex compagni di squadra.