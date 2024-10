Maldini torna ad Udine: la leggenda del Milan ricorda il suo esordio. Il retroscena

Maldini torna ad Udine per Italia Israele: la leggenda del Milan ricorda il suo esordio nel 1985 in maglia rossonera. Il retroscena

Maldini è arrivato allo stadio Friuli di Udine con la moglie, il figlio e alcuni amici nella speranza di vedere l’esordio di Daniel con la maglia dell’Italia contro Israele.

Per la leggenda del Milan, come svelato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, si tratta di un ritorno nel campo in cui fece il suo esordio in maglia rossonera 1985. Maldini ha ricordato come il campo fosse non in perfette condizioni (anche se lo stadio attuale non è lo stesso) e le parole di Liedholm.