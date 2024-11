Maldini, rivelazione clamorosa di Di Marzio: «Venduto a zero euro ma c'è una clausola...»

Maldini, le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio sul giocatore brianzolo prima della partita di Serie A contro il Milan

Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Monza–Milan. Ecco le dichiarazioni del noto esperto di mercato su Daniel Maldini

MALDINI, LE PAROLE DI DI MARZIO – «È stato ceduto per 0 euro, titolo gratuito. Il Milan si è garantito il 50% della futura rivendita. Non ci sono prelazioni o opportunità di pareggiare offerte. Ci sono due clausole rescissorie: 15 milioni per l’estero e 12 milioni per una squadra italiana».