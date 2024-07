Maldini Milan, trovata l’INTESA di massima col Monza: AFFARE vicino, ecco cosa manca per la fumata bianca

Maldini Milan, trovata l’INTESA di massima col Monza: AFFARE vicino con i brianzoli, ecco cosa manca per la fumata bianca

Daniel Maldini si appresta a salutare ancora una volta il calciomercato Milan, dopo il prestito della scorsa stagione al Monza. Proprio il Monza lo rivorrebbe con sé anche per la prossima stagione e, nonostante l’apparente smentita da parte di Adriano Galliani, l’affare tra le parti prosegue a gonfie vele.

Come sottolinea il giornalista Daniele Longo su X, i due club hanno già trovato un’intesa di massima. Restano da limare soltanto alcuni dettagli sulla formula. I brianzoli dovranno anche operare una o due uscite nel reparto offensivo per far posto al trequartista rossonero.