Maldini Milan, il ritorno di Daniel in rossonero non è impossibile: c’è una corsia preferenziale nel caso in cui il Monza decida di venderlo

L’addio di Maldini al mercato Milan non è stato definitivo. Il motivo? I rossoneri hanno mantenuto una corsia preferenziale per un eventuale, futuro ritorno in rossonero di Daniel.

Come ricordato calciomercato.com, infatti, il Milan ha una priorità nel caso in cui il Monza decisa di venderlo. Oltre a questo c’è una percentuale del 50% sulla futura rivendita del figlio di Paolo che ieri ha fatto il suo esordio con l’Italia.