Maldini Milan, l’indiscrezione di mercato lascia di stucco! L’ex DT voleva il top player a Milanello

Maldini Milan, clamorosa indiscrezione di mercato: l’ex DT voleva portare Pulisic a Milanello. Ecco come è andata

Retroscena curioso sul calciomercato Milan. Christian Pulisic era già sul taccuino degli obiettivi del club rossonero, infatti, era nel mirino di Maldini e Massara. La società, però, non permise la spesa per l’ex Chelsea.

Alla fin l’acquistò è arrivato con un anno di ritardo, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Come riporta La Repubblica, oggi Pulisic ne vale almeno il doppio grazie a un super avvio di stagione. Per i rossoneri è comunque incedibile.