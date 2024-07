Maldini Milan ai saluti: Daniel ha già lasciato New York, lo aspetta il Monza. Tutti i DETTAGLI e le ultime sul mercato

È praticamente tutto fatto per Daniel Maldini al Monza. Il giovane attaccante, rientrato alla base dopo aver concluso la propria stagione proprio nel club brianzolo, lascerà nuovamente il Milan.

Come riportato da Tuttosport nelle scorse ore Maldini ha lasciato New York con un volo che lo ha riportato in Italia. Il Monza, che lo aspetta nuovamente a braccia aperte, lo accoglierà questa volta a titolo definitivo.