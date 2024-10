Maldini, il futuro sempre più incerto: c’è un retroscena con l’Inter e il Milan detiene ancora un diritto sul giocatore

Maldini, l’Inter è l’ultima suggestione di calciomercato, ecco però la svolta improvvisa nella trattativa, il retroscena sul contratto e il Milan

Da giorni si susseguono voci decisamente insistenti circa un possibile interesse dell’ Inter per Daniel Maldini. Quest’oggi Repubblica fornisce importanti aggiornamenti sul talento attualmente in forza al Monza. Pur senza citare i nerazzurri direttamente, il noto quotidiano precisa come il Milan gode del diritto a metà di una rivendita futura del calciatore e si è riservato il diritto di prelazione. Ecco i dettagli.

MALDINI INTER – «Anche altri giocatori in situazione analoga sono stati ceduti frettolosamente: Adli alla Fiorentina (e Fonseca è scoperto a centrocampo), Vasquez all’Empoli, che può riscattarlo per 900 mila euro (per rendimento, è oggi il miglior portiere della Serie A), e Daniel Maldini al Monza, dove s’è guadagnato il posto fisso e la Nazionale e nessuno gli fa una colpa di chiamarsi Maldini. A occhio, non sembra tanto peggio di Okafor o Chukwueze. Il Milan per Maldini ha diritto a metà di una rivendita futura e si è riservato il diritto di prelazione: potrà pareggiare qualsiasi offerta e, se Daniel sarà d’accordo, riprenderselo versando al Monza metà della cifra».