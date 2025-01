Maignan a Sky: «Sono deluso ma non posso dire cosa manca nello spogliatoio. Come Milan abbiamo un solo compito»

Maignan, portiere del Milan, ha commentato amaramente la sconfitta dei rossoneri sul campo della Dinamo Zagabria in Champions League

Intervenuto a Sky dopo Dinamo Zagabria–Milan, Mike Maignan ha dichiarato:

PAROLE – «Stasera abbiamo sbagliato. Volevamo vincere per finire tra le prime otto. È molto difficile trovare parole per descrivere quello che abbiamo fatto stasera. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita in campionato e poi vediamo per le prossime. Sono deluso, certo. Sono incazzato. Volevamo vincere, non abbiamo fatto del nostro meglio stasera. Loro hanno avuto due occasioni e due gol, hanno fatto meglio di noi stasera e hanno vinto. Non posso dire altro. Che tipo di problema è? Difficile da dire. Non voglio dire tante cose. Sappiamo dentro cosa ci manca per fare la differenza. Oggi dobbiamo cercare di avere risultati. Che sia la testa, che sia la tattica, non dobbiamo trovare scuse e arrivare ai risultati e basta».