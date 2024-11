Maignan Milan, statistica da brividi del francese! Mike è tornato magic, il dato non mente

Maignan Milan, clamorosa statistica per il portiere francese dopo la vittoria di ieri sera sul campo del Monza: il dato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è una clamorosa statistica che riguarda Maignan dopo la gara di ieri sera tra Monza e Milan.

Due belle parate e alcuni brividi. Mike Maignan è finalmente riuscito a mantenere inviolata la sua porta in una partita in trasferta del Milan in questo campionato di Serie A, dopo 4 precedenti sfide sempre concluse con almeno un gol al passivo. I rossoneri, infatti, avevano

incassato due reti nella sconfitta contro il Parma (2-1), nel pareggio di Roma contro la Lazio (2-2) e nella sconfitta patita a Firenze (2-1). Soltanto nel derby contro l’Inter il Milan aveva

limitato il passivo a un solo gol(1-2). Stavolta il sorriso del portiere è completo: oltre alla vittoria anche la porta imbattuta.