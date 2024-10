Maignan Milan, anche il francese finisce tra gli imputati: condannato quest’errore

Maignan Milan, anche il francese finisce tra gli imputati. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera allenata da Fonseca

Il Milan, ieri sera, ha perso per 2-0 contro il Napoli. Questo era un match da non sbagliare: con questo risultato i partenopei hanno distaccato i rossoneri di 11 punti in classifica.

Tutti i giocatori sono finiti tra il banco degli imputati. Anche Mike Maignan, ieri capitano, è accusato di aver commesso un grave errore in occasione della rete di Kvaratskhelia, valida per lo 0-2 finale.