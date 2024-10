Maignan Milan, fascia da capitano con la Francia? La scelta di Deschamps fa discutere

Maignan Milan, il portiere prenderà la fascia di capitano con l’esclusione di Mbappé? La scelta de CT fa discutere e crea polemica

Mike Maignan, portiere in forza al Milan, è attualmente in ritiro con la nazionale della Francia. L’estremo difensore, infatti, assieme ai suoi compagni dovrà affrontare un doppio impegno in Nations League.

Come riporta L’Equipe, nonostante l’assenza di Mbappé, non sarà lui il capitano della Francia. Questo onore-onere dovrebbe spettare ad Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid che ha vinto il ballottaggio interno con Jules Koundé. Questa scelta avrebbe indispettito Maignan.