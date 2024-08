Maignan Milan, SCELTO il vice del francese: «LUI il preferito, cosa manca per la CHIUSURA»

Maignan-Milan, scelto Scuffet del Cagliari come vice del portiere francese: ecco cosa manca per chiudere con il club sardo

Intervenuto a Sky, Marco Demicheli, noto giornalista, ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda la ricerca del vice Maignan:

PAROLE – «Il Milan prosegue con le sue trattative, sta per completare l’affare Emerson Royal mentre per quanto riguarda Fofana si avanza lentamente, c’è l’accordo tra il francese e i rossoneri ma manca quello con il Monaco. Il punto sul portiere, è Scuffet il portiere che il Milan ha scelto dopo lo sfortunato infortunio di Sportiello, al momento non c’è ancora l’accordo con il Cagliari».