MN24 – Infortunio Maignan, le sue CONDIZIONI dopo Milan Liverpool

Le condizioni di Maignan dopo l’infortunio subito nel match di Champions League, perso dal Milan contro il Liverpool

Una brutta serata per il Milan, una pessima serata per Mike Maignan. Il portiere francese ha vissuto una gara molto sfortunata. Non solo per la sconfitta dei rossoneri contro il Liverpool e i due gol subiti – sul primo ha responsabilità pesanti -, ma anche per i problemi fisici.

Maignan ha infatti accusato prima un fastidio al quadricipite e poi un dolore alla caviglia nel corso del primo tempo. Il francese ha stretto i denti ed è rimasto in campo, ma a inizio ripresa lo scontro con Fikayo Tomori ha messo fine al suo match. Il difensore inglese infatti, in un tentativo di chiusura difensiva, ha colpito il compagno con i tacchetti all’altezza del ginocchio causandogli un brutto taglio.

Sostituito da Torriani, Maignan si è mostrato subito molto dolorante e all’uscita dallo stadio zoppicava in maniera molto vistosa. La sua presenza nel derby è a rischio.