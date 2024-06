Maignan UMILIA Donnarumma per l’ESPN: la classifica dei migliori portieri al Mondo, la posizione del rossonero e dell’ex Milan

L’ESPN dopo il termine della stagione 2023/2024, ha stilato la classifica dei 10 migliori portieri attualmente in attività: presenti il rossonero Maignan e l’estremo difensore dell’Inter, Sommer.

Settimo posto per il portiere del Milan mentre solamente decima posizione per il portiere della Nazionale Donnarumma. Ottava posizione per Sommer mentre al primo posto c’è Alisson, al secondo il Dibu Martinez e all’ultimo gradino del podio Ederson.