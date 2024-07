Maglia Milan 2024/25 per Champions League e Coppa Italia: lo SPOILER del FONT speciale che verrà utilizzato nella prossima stagione. I dettagli

Il Milan si appresta ad affrontare la stagione 2024-2025 con grande spirito di rivalsa rispetto all’ultima stagione. In rete, e in particolare da Footy Headlines, è apparso lo spoiler del font che verrà utilizzato sulla maglia rossonera in vista della prossima annata in Champions League e Coppa Italia.

🔥⚪🔴 All-new AC Milan 24-25 Kit Font Released: https://t.co/1NidbyMcjj — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 9, 2024

La nuova divisa Milan 24-25 presenta un design interessante, con una combinazione di linee morbide e dure. Il carattere ha tratti più sottili rispetto alla stagione 23-24.