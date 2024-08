Lutto per l’ex Milan Serginho, è scomparso prematuramente il figlio: il messaggio di cordoglio del club sui social

Grave lutto per l’ex giocatore del Milan Serginho che ha perso il figlio Diego. Il club rossonero ha voluto mandare un messaggio di vicinanza per il brasiliano tramite i propri canali social. Anche la redazione di MilanNews24 esprime vicinanza a Serginho e alla sua famiglia per la grave scomparsa.

Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori. pic.twitter.com/6sR7Y1OzSb — AC Milan (@acmilan) August 7, 2024

