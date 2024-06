Lukaku Milan: RETROSCENA che ha dell’incredibile. Perché i rossoneri non lo hanno ACQUISTATO un anno fa, cosa successe

Lukaku Milan: RETROSCENA incredibile sul belga. Perché i rossoneri non lo hanno ACQUISTATO un anno fa, cosa è successo

Tuttomercatoweb ha svelato un retroscena relativo a Romelu Lukaku, attaccante tornato nella lista del calciomercato Milan anche in questa estate. Un anno fa i rossoneri sondarono il terreno per il belga, ma decisero di non acquistarlo perché considerato come una mina vagante.

Il Diavolo era alla ricerca di un attaccante, trattando Taremi e infine ripiegando – a poche ore dalla campanella del mercato – su Jovic, a parametro zero, invece che provare a riportare in Italia il belga.