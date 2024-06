Lukaku Milan, NESSUN passo indietro del Chelsea: la PISTA resta fredda per un MOTIVO. C’è distanza tra le parti

Gli uomini del calciomercato Milan provano a riaccendere la pista che porta a Romelu Lukaku. Pista che però per il momento resta ancora fredda. A fare il punto sulla trattiva col Chelsea per il belga è Sky Sport.

I DETTAGLI – «Il Milan può essere pronto per Lukaku, ma non lo è il Chelsea, per quanto riguarda la modalità di cessione. I blues continuano a chiedere, per non fare minusvalenza, la cessione a titolo definitivo per 34,5 milioni di euro. I rossoneri non vogliono l’acquisto a titolo definitivo, ma un ulteriore prestito. Pista non così calda, ma i rossoneri seguono con attenzione la vicenda».