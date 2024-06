Lukaku Milan, intermediari a LAVORO ma operazione COMPLESSA per due motivi: il PUNTO sul futuro del centravanti belga

Il nome di Romelu Lukaku è tornato di moda tra i dirigenti e gli uomini del calciomercato Milan, i quali stanno trovando non poche difficoltà nell’arrivare a Joshua Zirkzee per via delle elevate richieste per le commissioni chieste dall’agente dell’olandese. Tra i profili alternativi sondati c’è anche l’ex Roma.

Come spiega il Corriere della Sera, si tratterebbe di un’operazione parecchio complessa per il Diavolo, che stanno provando ad imbastire gli intermediari. Due i problemi principali: il costo in proporzione all’età di 31 anni e il suo pessimo trascorso con Zlatan Ibrahimovic.