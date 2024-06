Lukaku Milan, già chieste informazioni al Chelsea! Il punto AD OGGI sulla trattativa per il belga

Lukaku Milan, già chieste informazioni al Chelsea! Il punto AD OGGI sulla trattativa per l’attaccante belga

Ad un anno di distanza il Milan è tornato prepotentemente su Romelu Lukaku, attaccante che ha fatto rientro al Chelsea dopo l’ultima stagione in cui ha indossato la maglia della Roma.

Com riportato da Tuttomercatoweb, il club rossonero in queste ultime ore si sarebbe fatto avanti con il club londinese chiedendo informazioni per un’eventuale operazione in prestito. I Blues, però, al momento non sembrano favorevoli a questa opzione.