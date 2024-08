Lukaku Milan, Ceccarini analizza: «Il Chelsea chiede 40 milioni, rimane in pole questa squadra»

Lukaku Milan, il Chelsea SPARA ALTO: questa rivale rimane in pole. La NOVITÀ legata al belga

L’espero di mercato Niccolò Ceccarini ha analizzato la situazione legata a Romelu Lukaku, attaccante accostato anche al mercato Milan. Le parole a TMW.

PAROLE – «L’obiettivo principale del Napoli rimane Romelu Lukaku. Il Napoli deve ancora definire il futuro di Osimhen. Ancora però non si è mosso niente di concreto e per questo il club azzurro sembra sempre più dell’idea di provare ad anticipare l’arrivo del centravanti belga. La richiesta del Chelsea è intorno ai 40 milioni ma il club azzurro punta a non superare i 30 milioni».