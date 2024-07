Lukaku Milan, la CONFESSIONE dell’attaccante SORPRENDE il Diavolo! Furlani ha QUESTA speranza

Lukaku-Milan, il belga non disdegna la destinazione rossonera ma ha il Napoli come priorità: Furlani ha questa speranza

Come riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe complicarsi per il calciomercato Milan la pista che porta a Romelu Lukaku, prima alternativa a Zirkzee per l’attacco,

Il belga vuole tornare a lavorare con Conte e spera di poter cominciare a farlo in fretta e non a estate avanzata. Il Napoli, però, deve aspettare di risolvere la questione Osimhen prima di fare un’offerta al Chelsea che punta a cedere l’attaccante belga in via definitiva anche per risparmiare le commissioni all’agente che costa 2 milioni per ogni stagione in cui Lukaku rimane legato ai Blues. La speranza di Furlani è che le cose vadano per le lunghe così da permettere all’ex Inter di prendere definitivamente in considerazione anche lo sbarco a Milanello.