Lukaku Milan, clamorosa SVOLTA nel futuro del belga: potrebbe dire sì a questa offerta!

Lukaku Milan, clamorosa SVOLTA nel futuro dell’attaccante belga: potrebbe dire sì a questa offerta! Le novità

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku, centravanti accostato anche al calciomercato Milan in questi ultimi giorni.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il prezzo fissato dal Chelsea per la sua cessione a titolo definitivo a 40 milioni di euro sta scoraggiando non solo i rossoneri ma anche il Napoli, altra grande pretendente. E non è da escludere che Lukaku possa prendere ora in considerazione probabili offerte che arriveranno dall’Arabia Saudita.