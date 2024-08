Lukaku Milan, SVOLTA nel futuro del belga! Domani incontro DECISIVO, può tornare in Serie A

Lukaku-Milan, svolta nel futuro dell’attaccante belga: domani incontro decisivo tra Napoli e Chelsea per la punta

Gianluca Di Marzio ha fornito importanti aggiornamenti su Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Nella giornata di giovedì 22 agosto è previsto un vertice decisivo a Londra tra Manna e il Chelsea per trovare la formula giusta per Lukaku. ,Al momento sembra che il club inglese non sia intenzionato ad aprire al prestito avendo a disposizione solo due slot per questo tipo di operazioni internazionali (e la volontà è di sfruttarli per operazioni più complesse). Nella giornata di giovedì 22 agosto ci sarà a Londra anche l’agente del giocatore e potrebbe essere un incontro decisivo».