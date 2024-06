Lukaku Milan: così il colpo è davvero possibile, la RIVELAZIONE che fa sognare i tifosi

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un sondaggio del Milan per Romelu Lukaku. Così il colpo è davvero possibile, la rivelazione

Il Milan ha sondato il terreno per riportare Romelu Lukaku in Italia dopo il prestito alla Roma. Valentina Mariani, intervenuta a Sky Sport nell’edizione dedicata al mercato ha fatto il punto sull’ipotesi:

LE PAROLE – «Il Chelsea non apre al prestito per ora, ma l’anno scorso è successa la stessa cosa poi negli ultimi giorni aprì al prestito di Lukaku alla Roma. In queste condizioni diventerebbe un’opzione anche per il Milan. Sarà un’estate in cui il belga avrà ancora una volta tutti gli occhi puntati addosso»