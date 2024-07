Lukaku Milan, le CIFRE del possibile affare! L’ingaggio sarebbe alla Leao: il Chelsea non apre a questa opzione. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’attaccante nel mirino del mercato Milan, Romelu Lukaku, potrebbe aprire al trasferimento in Italia ma i rossoneri starebbero valutando i costi dell’affare.

Infatti il Diavolo non vuole superare per l’ingaggio del belga i 6,5 milioni annui. Ricordiamo che negli ultimi due anni ne ha percepiti 8,5 e 7,5. Inoltre al momento il Chelsea non sta aprendo al prestito e quindi servirebbe uno sconto sul cartellino.