Lukaku Milan: il giocatore riflette, i TEMPI dell’affare rischiano di allungarsi! Quando può arrivare la decisione

Tutto rimandato? Il futuro di Lukaku potrebbe diventare ancora una volta una telenovela. I tempi per il Milan rischiano di allungarsi. Sky Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante belga:

LE ULTIME SU LUKAKU – «Non ci aspettiamo delle ore decisive adesso, la trattativa è un po’ più lunga, sia per la volontà del giocatore che ancora deve capire quale sarà la sua prossima destinazione, deve cercare l’offerta migliore e sappiamo poi che con il Chelsea non è facile trattare, non vuole darlo in prestito. Si potrebbe anche aspettare fino ad agosto»