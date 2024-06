Lukaku Milan, Impallomeni SICURO: «Il Napoli ha liquidità importante ma credo che..»

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha detto la sua su Lukaku al Milan

LE PAROLE – «Il Napoli è in salute ed ha una liquidità importante. Io credo che possa arrivare a Lukaku, soprattutto se dovesse partire Osimhen. Ma per me lui non lo vendi più a 100 milioni ma a 60-70 mln»