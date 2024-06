Lukaku Milan, PRIMO sì del belga! Dialogo con Furlani, l’APERTURA sulla formula SORPRENDE il Diavolo

Lukaku-Milan, primo sì al possibile trasferimento in rossonero anche con la formula del prestito: i rossoneri fanno sul serio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan nelle ultime ore ha incassato il primo sì, forte e convinto, di Romelu Lukaku al possibile trasferimento in rossonero in estate.

L’aspetto che ha colpito positivamente la dirigenza rossonera è stata l’apertura del belga non solo al trasferimento ma anche alla possibilità di spostarsi ancora in prestito per un anno, formula preferita al momento dal Diavolo. Ora al via i contatti più serrati con il Chelsea: l’affare si scalda.